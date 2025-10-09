На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Утильсбор хотят отменить для одной категории водителей

Гриб: утильсбор на семиместные авто для многодетных семей нужно отменить
В России следует отменить утильсбор на семиместные автомобили для многодетных семей. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

«Так как у нас не такой большой выбор семиместных семейных автомобилей локальной сборки, есть предложение отменить утильсбор на такие машины для многодетных семей и разрешить им раз в три года покупать авто с такой льготой. В ближайшее время мы с коллегами по ОП направим соответствующее письмо в правительство РФ», — сказал Гриб.

По его словам, такая мера простимулирует россиян стать многодетными, поскольку вопрос автомобиля для граждан крайне важен.

16 сентября стало известно, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

Ранее стало известно, почему экс-чиновник и ветеран СВО Иванов сгорел заживо.

