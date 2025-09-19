Россиянам назвали бестселлер параллельного импорта, который пропадет из-за утильсбора

После введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Самая популярная модель альтернативного импорта Geely Monjaro «отвалится» в первую очередь. Но официальный дистрибьютер Geely будет этому только рад. Monjaro можно покупать и у дилеров. Пусть и чуток подороже», — написал Целиков.

По его мнению, из-за этой меры сильно подорожают автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi, а также машины других премиум-брендов, их продажи существенно снизятся. На импорт праворульных японских машин новый утильсбор скажется лишь незначительно, указал Целиков.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, какие автомобили останутся доступными для ввоза при новом утильсборе.