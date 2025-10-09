Митинг против повышения утильсбора официально разрешили во Владивостоке

Во Владивостоке официально разрешили провести митинг против повышения утилизационного сбора, сообщает портал newsvl.ru.

«Администрация согласовала площадку для проведения митинга против повышения утилизационного сбора возле Дома молодёжи на проспекте 100-летия Владивостока, 103. Проведут его 11 октября в 12:00, если организаторы сумеют договориться об обеспечении безопасности», — сообщает портал.

16 сентября «Известия» сообщили, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, какие автомобили останутся доступными для ввоза при новом утильсборе.