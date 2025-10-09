Стало известно, почему экс-чиновник и ветеран СВО Иванов сгорел заживо

Причиной пожара в фургоне смоленского экс-чиновника Олега Иванова могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в «доме на колесах» экс-чиновника Олега Иванова. Возможно, Иванов не потушил сигарету. Сейчас криминалисты осматривают фургон и место происшествия», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что экс-начальник управления Смоленской области Олег Иванов заживо сгорел в трейлере в свой день рождения.

По данным СМИ, Иванов приехал на стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья» на своем трейлере, где и проживал.

Впоследствии выяснилось, что Иванов — ветеран СВО. Он также являлся членом центрального правления ветеранов боевых действий России, членом Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Мужчина имел медаль «За отвагу» и «Георгиевский крест» IV степени ДНР.

