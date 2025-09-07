На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алиханов оценил Lada Iskra и Azimut

Алиханов: Lada Iskra и Azimut вполне конкурентоспособны в своем сегменте
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ (Восточном экономическом форуме) оценил новинки «АвтоВАЗа» Lada Iskra и Azimut.

Министр назвал модели результатом работы компании по расширению ассортимента.

«С обеими моделями познакомился лично еще на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своем сегменте», — сказал чиновник.

Главными преимуществами всех моделей Lada он считает доступность благодаря высокому уровню локализации, меньшую стоимость владения по сравнению с иномарками и развитую сервисную сеть.

В прошлом июне на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов и глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов уехали с пресс-завтрака на Lada Iskra. До этого мужчины вместе осмотрели автомобиль.

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса «В». Оно включает седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Среди моделей Lada автомобиль занимает место между Granta и Vesta.

Lada Azimut — новый кроссовер «АвтоВАЗа» на платформе Vesta. Его оснастят двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л/с. Старт производства и продаж намечен на 2026 год.

Ранее стиль переговоров Путина назвали «лимузинной дипломатией».

ВЭФ-2025
