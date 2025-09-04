В США рассказали о «лимузинной дипломатии» Путина

Стиль переговоров президента России Владимира Путина стал «лимузинной дипломатией», в автомобиле Aurus глава государства часто ведет переговоры в рамках зарубежных поездок. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Путин отправился в Китай со своей «лимузинной дипломатией»», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Путин в течение 45 минут беседовал со своим индийским коллегой в «пуленепробиваемом лимузине» Aurus.

Как пишет NYT, для Путина его президентский государственный автомобиль «стал идеальным местом для личной дипломатии».

