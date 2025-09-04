На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о «лимузинной дипломатии» Путина

NYT назвала стиль переговоров Путина лимузинной дипломатией
Гавриил Григоров/РИА Новости

Стиль переговоров президента России Владимира Путина стал «лимузинной дипломатией», в автомобиле Aurus глава государства часто ведет переговоры в рамках зарубежных поездок. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Путин отправился в Китай со своей «лимузинной дипломатией»», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Путин в течение 45 минут беседовал со своим индийским коллегой в «пуленепробиваемом лимузине» Aurus.

Как пишет NYT, для Путина его президентский государственный автомобиль «стал идеальным местом для личной дипломатии».

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС в Тяньцзине и парад в честь 80-летия победы над Японией в Пекине заменили собой поля Генассамблеи ООН. Именно там (а не в Нью-Йорке) решались судьбы будущего миропорядка. И пусть мероприятия вышли скромными на подписанные документы, с точки зрения живого дипломатического процесса Китай принес много сенсаций. В какой-то степени он поломал устоявшиеся стереотипы, заставив всех взглянуть по-новому на расклад сил в международных отношениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил свои отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

