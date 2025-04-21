На «АвтоВАЗе» началось производство Lada Iskra. Что это за машина

В Тольятти в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля «ВАЗ-2101» началось производство модели Lada Iskra. О том, что представляет собой новинка «АвтоВАЗа», — в материале «Газеты.Ru».

С конвейера завода первыми сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день выпуска было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях.

«АвтоВАЗ» провел выдающуюся работу. Перестроил свои кооперационные цепочки, локализовав свыше 2 тысяч узлов и элементов основных систем. Тем самым дал стимул для роста отечественной автокомпонентной отрасли», — заявил присутствовавший на церемонии министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. Они ушли в том числе на модернизацию производства. Еще в 2024 году при подготовке к серийному выпуску были модернизированы цеха сварки и сборки. На 2025 год завод запланировал инвестиции в производство на 45 млрд рублей.

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«Менее чем за три года нам удалось обеспечить локализацию всего нашего модельного ряда более 90%. Этих же показателей достиг и новый сошедший с конвейера автомобиль LADA Iskra. Все детали производятся либо на самом заводе, либо у наших партнеров-поставщиков, либо в дружественных дестинациях, безопасных с точки зрения цепочек поставок», — заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Изначально появление новой модели Lada планировалось в рамках альянса Renault-Nissan, которому принадлежал «АвтоВАЗ». Поэтому всю основную инженерную работу по машине проделали западные инженеры, узлы и агрегаты новинки «АвтоВАЗа» должны были быть унифицированы с бюджетным седаном Renault Logan, включая самую дорогую разработку — платформу CMF-B. Однако после ухода альянса из России, заводу пришлось спешно дорабатывать автомобиль самостоятельно и искать альтернативных поставщиков.

Что предложат покупателям

Продажи новой Lada Iskra стартуют в мае 2025 года . Автомобиль выведут на рынок в трех модификациях — седан, универсал, а также версия Cross.

В базовой версии Lada Iskra получит бензиновый двигатель 1.6 мощностью 90 л.с. с пятиступенчатой механической трансмиссией. Для более богато оснащенных версий предусмотрен 106-сильный 16-клапанный мотор того же рабочего объема. С ним агрегатируется шестиступенчатая «механика» (с 2025 года такая коробка устанавливается на Lada Vesta), а также автоматическая бесступенчатая трансмиссия — вариатор.

Наименее динамичной станет Iskra с вариатором:

для разгона с места до «сотни» ей требуется 13,4 с.

Базовая Iskra набирает 100 км/ч за 13,3 с, версия с шестиступенчатой трансмиссией и более мощным мотором — за 12,3 с.

Интерьер Lada Iskra доступен в двух вариантах: помимо базового серо-черного тканевого салона есть оформление с яркими вставками и контрастной прострочкой. В частности, такие сиденья получит версия Cross.

На передней панели Iskra — классическая комбинация приборов со стрелочными спидометром и тахометром и монохромным экраном между ними. На центральной консоли — цветной дисплей медиасистемы с встроенными медиасервисами «Яндекса», блок из трех рукояток климат-контроля и два USB-разъема.

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Для Iskra предусмотрена складная двухсекционная спинка заднего сиденья, открывающая проем в багажный отсек. Производитель называет одним из ключевых качеств новой модели высокий акустический комфорт, заложенный на конструктивном уровне — за счет высокой жесткости кузова на кручение и пакета шумоизоляции, затрагивающего в том числе багажный отсек.

close Автомобиль Lada Iskra (универсал) на заводе российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в Тольятти, 28 января 2025 года Григорий Сысоев/РИА Новости

На Iskra предусмотрено атермальное остекление, у старших комплектаций — с глубокой тонировкой.

Lada Iskra построена на модульной платформе CMF-B, оставшейся «АвтоВАЗу» от сотрудничества с концерном Renault. На той же платформе планировалось выпускать в Тольятти новое поколение Renault Logan. Сейчас «АвтоВАЗ» называет платформу Iskra «полностью локализованной».

close Lada Iskra Григорий Сысоев/РИА Новости

Колесная база Lada Iskra на 12,7 см больше, чем у Granta: этот автомобиль просторнее, чем самая бюджетная модель «АвтоВАЗа». Этот параметр (2603 мм) у новинки совпадает с таковым у актуального поколения Renault Logan.

close Lada Iskra Григорий Сысоев/РИА Новости

В ходе испытаний «АвтоВАЗ» провел 84 краш-теста автомобиля и его отдельных систем, 98 прототипов прошли испытания в разных климатических и дорожных условиях — в том числе на Севере и в горной местности.