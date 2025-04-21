На «АвтоВАЗе» началось производство Lada Iskra. Что это за машина

С конвейера завода первыми сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день выпуска было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях.
«АвтоВАЗ» провел выдающуюся работу. Перестроил свои кооперационные цепочки, локализовав свыше 2 тысяч узлов и элементов основных систем. Тем самым дал стимул для роста отечественной автокомпонентной отрасли», — заявил присутствовавший на церемонии министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. Они ушли в том числе на модернизацию производства. Еще в 2024 году при подготовке к серийному выпуску были модернизированы цеха сварки и сборки. На 2025 год завод запланировал инвестиции в производство на 45 млрд рублей.
«Менее чем за три года нам удалось обеспечить локализацию всего нашего модельного ряда более 90%. Этих же показателей достиг и новый сошедший с конвейера автомобиль LADA Iskra. Все детали производятся либо на самом заводе, либо у наших партнеров-поставщиков, либо в дружественных дестинациях, безопасных с точки зрения цепочек поставок», — заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
Изначально появление новой модели Lada планировалось в рамках альянса Renault-Nissan, которому принадлежал «АвтоВАЗ». Поэтому всю основную инженерную работу по машине проделали западные инженеры, узлы и агрегаты новинки «АвтоВАЗа» должны были быть унифицированы с бюджетным седаном Renault Logan, включая самую дорогую разработку — платформу CMF-B. Однако после ухода альянса из России, заводу пришлось спешно дорабатывать автомобиль самостоятельно и искать альтернативных поставщиков.
Что предложат покупателям
Продажи новой Lada Iskra стартуют в мае 2025 года. Автомобиль выведут на рынок в трех модификациях — седан, универсал, а также версия Cross.
В базовой версии Lada Iskra получит бензиновый двигатель 1.6 мощностью 90 л.с. с пятиступенчатой механической трансмиссией. Для более богато оснащенных версий предусмотрен 106-сильный 16-клапанный мотор того же рабочего объема. С ним агрегатируется шестиступенчатая «механика» (с 2025 года такая коробка устанавливается на Lada Vesta), а также автоматическая бесступенчатая трансмиссия — вариатор.
Наименее динамичной станет Iskra с вариатором:
для разгона с места до «сотни» ей требуется 13,4 с.
Базовая Iskra набирает 100 км/ч за 13,3 с, версия с шестиступенчатой трансмиссией и более мощным мотором — за 12,3 с.
Интерьер Lada Iskra доступен в двух вариантах: помимо базового серо-черного тканевого салона есть оформление с яркими вставками и контрастной прострочкой. В частности, такие сиденья получит версия Cross.
На передней панели Iskra — классическая комбинация приборов со стрелочными спидометром и тахометром и монохромным экраном между ними. На центральной консоли — цветной дисплей медиасистемы с встроенными медиасервисами «Яндекса», блок из трех рукояток климат-контроля и два USB-разъема.
Для Iskra предусмотрена складная двухсекционная спинка заднего сиденья, открывающая проем в багажный отсек. Производитель называет одним из ключевых качеств новой модели высокий акустический комфорт, заложенный на конструктивном уровне — за счет высокой жесткости кузова на кручение и пакета шумоизоляции, затрагивающего в том числе багажный отсек.
Автомобиль Lada Iskra (универсал) на заводе российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в Тольятти, 28 января 2025 годаГригорий Сысоев/РИА Новости
На Iskra предусмотрено атермальное остекление, у старших комплектаций — с глубокой тонировкой.
Lada Iskra построена на модульной платформе CMF-B, оставшейся «АвтоВАЗу» от сотрудничества с концерном Renault. На той же платформе планировалось выпускать в Тольятти новое поколение Renault Logan. Сейчас «АвтоВАЗ» называет платформу Iskra «полностью локализованной».
Lada IskraГригорий Сысоев/РИА Новости
Колесная база Lada Iskra на 12,7 см больше, чем у Granta: этот автомобиль просторнее, чем самая бюджетная модель «АвтоВАЗа». Этот параметр (2603 мм) у новинки совпадает с таковым у актуального поколения Renault Logan.
Lada IskraГригорий Сысоев/РИА Новости
В ходе испытаний «АвтоВАЗ» провел 84 краш-теста автомобиля и его отдельных систем, 98 прототипов прошли испытания в разных климатических и дорожных условиях — в том числе на Севере и в горной местности.
Цены назовут ближе к старту продаж. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что в базовом исполнении Lada Iskra будет стоить 1,25-1,3 млн рублей. Базовое оснащение включает курсовую стабилизацию, антиблокировочную систему тормозов, две подушки безопасности.