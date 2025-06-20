На Lada Iskra уехали Силуанов и Соколов с пресс-завтрака на ПМЭФ

На ПМЭФ-2025 министр финансов РФ Антон Силуанов и глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов уехали с пресс-завтрака на Lada Iskra. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силуанов <...> с интересом осмотрел машину вместе с Соколовым. Силуанов сел за руль, и они с Соколовым поехали на площадку форума», — передает издание.

В Тольятти в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля «ВАЗ-2101» началось производство модели Lada Iskra. С конвейера завода первыми сошли седан в красном цвете и универсал в синем цвете. В первый день выпуска было собрано 12 автомобилей Iskra в различных модификациях. В разработку, локализацию и налаживание производства новой модели было инвестировано 34 млрд рублей. О том, что представляет собой новинка «АвтоВАЗа», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России анонсировали новые меры поддержки автопрома.