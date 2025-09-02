Огромная пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» из-за массового ДТП с автобусом

Mash: пробка из-за ДТП с автобусом на М-4 «Дон» растянулась на 15 километров

Пробка из-за массовой аварии с автобусом на М-4 «Дон» растянулась уже на 15 километров, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что это было только одно из четырёх ДТП на этом участке сегодня утром. Также на трафик влияют дорожные работы.

Инцидент произошел около хутора Аюта в Ростовской области. там столкнулись 5 автомобилей и автобус. Предварительно, обошлось без пострадавших. Отмечается, что объезжать пробку водители в местных чатах советуют через Новочеркасск.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее сообщалось, что бензовоз и иномарка столкнулись на трассе в Калмыкии.