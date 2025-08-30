На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бензовоз и иномарка столкнулись на трассе в Калмыкии

В Калмыкии бензовоз лоб в лоб столкнулся с внедорожником
true
true
true
close
Госавтоинспекция Республики Калмыкия

Автомобильная авария с участием бензовоза произошла в Калмыкии, сообщает Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

«Сегодня, примерно в 07:47, на 145 км автодороги регионального значения «Яшкуль - Комсомольский - Артезиан» (Черноземельский район) произошло столкновение двух транспортных средств Toyota Land Cruiser Prado и бензовоза Volvo», — сообщает канал.

Отмечается, что находившиеся в салоне Toyota водитель и два пассажира не выжили в аварии. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

До этого в Новосибирской области у Volkswagen вырвало двигатель в момент ДТП с бензовозом.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов и полностью разбит бампер и капот. Кроме того, двигатель автомобиля лежит в несколько метрах от транспорта. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В аварии никто не пострадал.

Ранее последние секунды перед жестким лобовым тараном Toyota попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами