Бензовоз и иномарка столкнулись на трассе в Калмыкии

В Калмыкии бензовоз лоб в лоб столкнулся с внедорожником

Автомобильная авария с участием бензовоза произошла в Калмыкии, сообщает Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

«Сегодня, примерно в 07:47, на 145 км автодороги регионального значения «Яшкуль - Комсомольский - Артезиан» (Черноземельский район) произошло столкновение двух транспортных средств Toyota Land Cruiser Prado и бензовоза Volvo», — сообщает канал.

Отмечается, что находившиеся в салоне Toyota водитель и два пассажира не выжили в аварии. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

До этого в Новосибирской области у Volkswagen вырвало двигатель в момент ДТП с бензовозом.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов и полностью разбит бампер и капот. Кроме того, двигатель автомобиля лежит в несколько метрах от транспорта. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В аварии никто не пострадал.

Ранее последние секунды перед жестким лобовым тараном Toyota попали на видео.