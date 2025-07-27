Реакция москвичей, попавших в жесткое ДТП на МКАД, попала на видео

На МКАД на видео попали испуганные москвичи после жесткого ДТП

В Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 50-км МКАД (внутр.). Попали в слепую зону под фуру», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Далее на записи заметно, что люди, сидящие в легковой машине очень испуганы: женщина держится за голову. После столкновения к ним подбегают очевидцы.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске водитель BMW X3 насмерть сбил женщину и протаранил крыльцо здания городской администрации. Авария произошла вечером 26 июля около 23:43 по местному времени. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль занесло.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.