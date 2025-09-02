На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупная авария парализовала движение на трассе М-4 «Дон»

Массовая авария парализовала движение на трассе М-4 «Дон» под Ростовом
Telegram-канал Don Mash

Массовая авария с участием автобуса произошла на трассе М-4 «Дон», сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Автобус собрал в кучку пять машин на М-4 около Аюты. Кто затормозил первым и сотворил такой паровозик — пока неизвестно. Предварительно, обошлось без пострадавших. Возле хутора Аюта в сторону Ростова собирается пробка», — сообщает канал.

Отмечается, что объезжать пробку водители в местных чатах советуют через Новочеркасск.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее сообщалось, что бензовоз и иномарка столкнулись на трассе в Калмыкии.

