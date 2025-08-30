На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запасы автомобилей на складах дилеров в России могут прийти в норму осенью

Илья Наймушин/РИА Новости

Запасы новых автомобиле на складах российских автодилеров могут прийти в норму уже осенью 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

«Полагаю, к осени запасы на складах придут в норму и уже в сентябре - октябре могут опуститься ниже 400 тыс. и достигнуть примерно 350 тыс. Это более-менее сбалансированный уровень», - сказал он.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что в России проблема переизбытка запасов автомобилей у дилеров и у производителей сохранится до конца 2025 года.

«Сейчас уже заканчивается второй квартал. Мы видим, что уровень этих запасов (авто на складах. — прим. ТАСС) находится на той же самой абсолютной отметке в 500 тыс. <…> То есть запасы будут нависать над рынком еще долгий период времени. Теперь уже можно уверенно сказать — как минимум до конца текущего, 2025 года», — отметил Соколов.

Также «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

Ранее россиянам рассказали, какие китайские автобренды находятся на грани ухода из РФ.

