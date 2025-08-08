На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие китайские автобренды находятся на грани ухода из РФ

«Рольф»: китайские автобренды могут уйти из РФ из-за развала дилерской сети
Рамиль Ситдиков

Деятельность китайских автомобильных брендов с низкими продажами в России может сойти на нет, если от сотрудничества с ними откажутся дилеры. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Что касается брендов, которые могут покинуть рынок. Здесь уместно говорить не в таком формате. Они могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi — очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время. И, конечно, ничего хорошего для него это не сулит», — сказал Иванов «Газете.Ru», рассуждая о перспективах работы в России автомобильных брендов, демонстрирующих низкие продажи.

По его словам, массовым брендам для прибыльной работы нужно продавать не менее 70–80 автомобилей в месяц на один «шоурум». Если продажи составляют 40–50 машин в месяц, то компания работает «в ноль», а если меньше — несет убытки, пояснил Иванов.

В пресс-службе Kaiyi при этом сообщили «Газете.Ru», что не собираются сворачивать свою работу в России.

О том, какие автомобильные бренды с низкими продажами могут лишиться места на российском рынке, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, что быстрее всего разрушает двигатель.

