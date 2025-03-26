Российские дилеры начали распродавать автомобили с большими скидками

Российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ».

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», - сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что на снижение цен в определённой степени повлияли высокая ставка ЦБ и укрепление рубля к юаню.

До этого генеральный директор «Автодом» Андрей Ольховский заявил, что в России на автомобильном рынке появился «пузырь» — склады машин у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков оказались переполнены.

Он заявил, что к началу 2025-го ситуация на рынке оказалась крайне негативной из-за наличия стоков более чем на 4-6 месяцев продаж. Сильнее всего склады переполнились у объемообразующих марок, которым не удалось быстро остановить поставки.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что автокомпании сейчас осторожно планируют свои объемы на текущий год, поскольку 90% их прогнозов на 2024-й год не оправдались.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году цены на автомобили подскочат на 50%.