Стало известно, когда решится проблема затоваренности складов авто в РФ

В России проблема переизбытка запасов автомобилей у дилеров и у производителей сохранится до конца 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Сейчас уже заканчивается второй квартал. Мы видим, что уровень этих запасов (авто на складах. — прим. ТАСС) находится на той же самой абсолютной отметке в 500 тыс. <…> То есть запасы будут нависать над рынком еще долгий период времени. Теперь уже можно уверенно сказать — как минимум до конца текущего, 2025 года», — отметил Соколов.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.