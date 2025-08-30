Путин назвал Россию одним из ключевых рынков для экспорта китайских авто

Путин: Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта авто из КНР

Президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Cиньхуа назвал Россию одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР.

«Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР», - отметил Путин в интервью агентству.

До этого глава агентства «Автостат» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, количество россиян, желающих избавиться от китайских премиальных автомобилей, за последние 12 месяцев увеличилось в три раза. Средний возраст машин в объявлениях о продаже снизился с 2,1 до 1,9 года, при этом средняя стоимость упала с 5,17 млн до 4,86 млн рублей.

