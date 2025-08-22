На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне начали распродавать китайские автомобили премиум-класса

«Известия»: в РФ выросло число желающих продать премиальный автомобиль из КНР
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Количество россиян, желающих избавиться от китайских премиальных автомобилей, за последние 12 месяцев увеличилось в три раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса Auto.ru.

Средний возраст машин в объявлениях о продаже снизился с 2,1 до 1,9 года, при этом средняя стоимость упала с 5,17 млн до 4,86 млн рублей.

В материале говорится, что число предложений о продаже автомобилей марки Lixiang за данный промежуток времени выросло в четыре раза. Для брендов Zeekr и Tank этот показатель увеличился в три раза, для бренда Voyah — в 2,7 раза.

Комментируя ситуацию, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов назвал естественной сложившуюся ситуацию. Он объяснил, что средний срок эксплуатации машин премиум-класса одним владельцем составляет не более трех лет. Так как экспансия китайского автопрома в РФ началась в 2022 году, то для россиян пришла пора продавать купленные в то время транспортные средства.

Такую же причину выделила генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк. Говоря о продаже совсем новых автомобилей, она выразила уверенность, что это связано с быстрым обновлением модельных рядов. Специалист добавила, что снижение стоимости машин обусловлено ростом конкуренции.

«Есть достаточно большая доля «отказников»: тех, кто прежде ездил на европейской или японской модели премиум-класса. Но, пересев на «китайца», понял, что он все же не дотягивает до привычного уровня», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, вновь приобрести премиальные автомобили, произведенные в Европе или Японии, хотят от 20% до 25% продавцов китайских машин.

Ранее журналисты выяснили, чего больше всего боятся владельцы китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами