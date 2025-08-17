На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 5 самых дешевых китайских автомобилей в России

Портал Quto перечислил пять самых дешевых китайских автомобилей в России
«Газета.Ru»

Портал Quto составил список новых доступных китайских автомобилей.

На первом месте находится седан Changan Alsvin, начальная цена которого составляет 1,4 млн рублей (за автомобиль 2023 года с учетом выгоды по спецпредложениям). Второе место занимает кросс-хетчбэк Livan X3 Pro. Цены начинаются от 1,48 млн рублей (для автомобилей 2024 года выпуска). Далее следует JAC JS3. Этот автомобиль можно купить за 1,69 млн рублей (для машин 2024 года выпуска).

В топ-5 самых дешевых новых китайских автомобилей на рынке России вошли также Chery Tiggo 4 (от 2 млн рублей) и Haval Jolion (от 2 млн рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

