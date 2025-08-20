На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Детенышей крупного хищника сняли на видео с Карелии

В Карелии на видео сняли медвежат, бегающих по проезжей части
true
true
true
close
Кадр из видео/karelfornianews/Telegram

В городе Кемь республики Карелия медвежата бегали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Комментаторы в соцсетях отметили, что следовать за медвежатами не стоило, нужно было остановиться и подождать, когда они убегут. От разъяренной мамы-медведицы даже кузов машины не всегда может защитить», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как четыре медвежонка бегут по проезжей части, после чего убегают в заросли.

До этого сообщалось, что в Москве лоси вышли на проезжую часть. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два лося стоят на проезжей части, после чего медленно уходят на газон.

Кроме того, на Сахалине местные жители нашли лисенка с переломанными лапами, который лежал на проезжей части. По словам девушек, на дороге они заметили двух лисят: один лежал на дороге без движения, второй находился рядом на обочине. Раненое животное отвезли в город Невельск, откуда позже отправили в Холмск для проведения операции.

Ранее осел игнорировал ПДД в Анапе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами