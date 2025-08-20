Детенышей крупного хищника сняли на видео с Карелии

В городе Кемь республики Карелия медвежата бегали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Комментаторы в соцсетях отметили, что следовать за медвежатами не стоило, нужно было остановиться и подождать, когда они убегут. От разъяренной мамы-медведицы даже кузов машины не всегда может защитить», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как четыре медвежонка бегут по проезжей части, после чего убегают в заросли.

До этого сообщалось, что в Москве лоси вышли на проезжую часть. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два лося стоят на проезжей части, после чего медленно уходят на газон.

Кроме того, на Сахалине местные жители нашли лисенка с переломанными лапами, который лежал на проезжей части. По словам девушек, на дороге они заметили двух лисят: один лежал на дороге без движения, второй находился рядом на обочине. Раненое животное отвезли в город Невельск, откуда позже отправили в Холмск для проведения операции.

Ранее осел игнорировал ПДД в Анапе.