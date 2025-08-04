Осел игнорировал ПДД в Анапе и попал на видео

В Анапе на видео сняли осла, нарушающего ПДД в потоке машин

В Анапе осел бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Какой-то осел бегает по проезжей части в Анапе. Животное заметили местные жители на Северной. Говорят, выглядит весьма ухоженно», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как животное бежит по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте. Далее на записи заметно, как осел выходит на оживленный участок дороги и продолжает бежать в потоке автомобилей.

До этого сообщалось, что в городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При этом рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

Кроме того, в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги. По информации канала «Новости Приморья и Владивостока», хищника заметили на трассе, на территории заповедника «Земля леопарда».

Ранее козы паслись возле МКАД и попали на видео.