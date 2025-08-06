Сахалинцы нашли на трассе детеныша хищника с переломанными лапами, и это попало на видео

На Сахалине на видео попало, как лисенок с переломанными лапами лежал на трассе

На Сахалине местные жители нашли лисенка с переломанными лапами, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин».

«На дороге в Невельском районе местные жительницы обнаружили лисенка с серьезными травмами конечностей. <…> У животного сломаны лапы, повреждены внутренние органы и сломаны лопатки. Предположительно, зверька сбил автомобиль», — говорится в сообщении.

По словам девушек, на дороге они заметили двух лисят: один лежал на проезжей части без движения, второй находился рядом на обочине. Раненое животное отвезли в город Невельск, откуда позже отправили в Холмск для проведения операции.

На опубликованном в сети видео, которое записали сахалинки, видно, что второй лисенок никуда не ушел и остался на том же месте на обочине дороги. По мнению девушек, такие ситуации происходят постоянно, поскольку проезжающие люди подкармливают зверей на трассе.

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