Москвичи сняли на видео крупных животных на проезжей части

В Москве лоси вышли на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Ничего необычного, просто лоси на шоссе Энтузиастов. К счастью, они самостоятельно вернулись в лес», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два лося стоят на проезжей части, после чего медленно уходят на газон.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ медвежонок бегал по проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медвежонок перебегает дорогу перед проезжающим автомобилем и скрывается в зарослях.

Кроме того, на Сахалине местные жители нашли лисенка с переломанными лапами, который лежал на проезжей части. По словам девушек, на дороге они заметили двух лисят: один лежал на дороге без движения, второй находился рядом на обочине. Раненое животное отвезли в город Невельск, откуда позже отправили в Холмск для проведения операции.

Ранее осел игнорировал ПДД в Анапе.

