Пять человек погибли и 60 пострадали в ДТП в США

В американском штате Пенсильвания погибли по меньшей мере пять человек в результате аварии на автомагистрали. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в ДТП участвовали туристический автобус, пассажирский автомобиль и три грузовика.

Согласно имеющимся данным, автобус потерял управление, когда ехал вниз по кривой дороге. Он накренился на насыпь и перевернулся, после чего два тягача въехали в автобус. В них врезался третий грузовик. Также в аварию попал легковой автомобиль.

Уточняется, что помимо пяти погибших числятся 60 пострадавших в возрасте от 7 до 67 лет, которые были госпитализированы. Из них двое находятся в критическом состоянии.

Причины аварии остаются неизвестными, детали происшествия выясняются.