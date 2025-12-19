Стало известно, кто будет контролировать исполнение поручений Путина после прямой линии

Москалькова будет следить за реализацией поручений Путина после прямой линии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее аппарат будет вести мониторинг реализации поручений президента России Владимира Путина по итогам прямой линии. Пост об этом опубликован в официальном Telegram-канале омбудсмена.

«В каждом ответе Владимира Владимировича ощущалась искренняя забота о человеке, его правах и свободах... Будем вести тщательный мониторинг реализации поручений президента, взаимодействуя с органами власти всех уровней», — написала она.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

