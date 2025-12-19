Путин снял ответственность с России за гибель людей на СВО

Путин: Россия не несет ответственности за гибель людей на СВО

Ответственность за гибель людей в зоне проведения специальной военной операции лежит не на России, потому что не она начинала вооруженный конфликт. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, украинский кризис начался после государственного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий Киевом против своего населения в Донбассе.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

