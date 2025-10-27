В МИД России оценили риски превращения космоса в плацдарм для войны

Усилия США по проекту новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» являются наглядным примером взятия курса на размещение оружия в космосе. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, пишет РИА Новости.

«Видим возрастающие риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны. Ряд государств Запада открыто реализует курс на размещение оружия в космосе», — сказал Воронцов.

В качестве примера он привел «Золотой купол» США, который предполагает всестороннее развитие компонентов ПРО, включая средства перехвата орбитального базирования. Воронцов считает, что это может привести к резкой дестабилизации обстановки и гонке вооружений в космическом пространстве.

В конце июня стало известно о планах США потратить $25 млрд на создание системы ПРО «Золотой купол» в 2026 финансовом году.

30 мая газета The Guardian сообщила, что система противоракетной обороны «Золотой купол», которая будет включать космическое оружие для перехвата ударов по США, не будет завершена к концу президентского срока Дональда Трампа. По информации издания, она будет готова только для демонстрации к концу 2028-го.

Ранее в Кремле отреагировали на запуск американского проекта ПРО «Золотой купол».