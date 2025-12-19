Путин рассказал, что связывался с командиром, участвовавшим во взятии Северска

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии рассказал, что через военную связь из Кремля связывался с командиром военной бригады, который принимал участие во взятии Северска.

«Я подошел к телефону, снял телефон... И через военную связь нашел этого второго командира бригады прямо в пункте его боевого управления. Поговорил с ним, потом передал трубку командиру бригады, который находился у меня в кабинете», — поделился глава государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Герой России раскрыл детали освобождения Северска в ДНР.