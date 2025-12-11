Минобороны РФ показало кадры из освобожденного Северска

Министерство обороны России показало кадры из освобожденного города Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах можно увидеть, как военные 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск после зачистки города от Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора, чтобы оказать медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в городе.

В сообщении ведомства отмечается, что мирные жители благодарят бойцов за освобождение Северска. Военнослужащие в свою очередь доставляют им продукты питания, питьевую воду и медикаменты.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечалось, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Практически все украинские силы покинули город, в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях.

Ранее Путин выразил благодарность командующему за освобождение Северска.