На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил военных, участвовавших в освобождении Северска

Путин: освобождение Северска стало результатом мужества российских военных
true
true
true

Президент России Владимир Путин наградил медалями «Золотая звезда» героев России, которые участвовали в освобождении Северска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Освобождение Северска – результат мужества российских солдат и офицеров», — сказал глава государства.

Он отметил, что освобождение данного города стало итогом последовательной работы российских военных.

11 декабря Министерство обороны России показало кадры из освобожденного города Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах можно увидеть, как военные 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск после зачистки города от Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора, чтобы оказать медицинскую помощь мирным жителям, оставшимся в городе.

В сообщении ведомства отмечается, что мирные жители благодарят бойцов за освобождение Северска. Военнослужащие в свою очередь доставляют им продукты питания, питьевую воду и медикаменты.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечалось, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Практически все украинские силы покинули город, в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях.

Ранее Путин раскрыл число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ с начала года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами