Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами заключенных и бразильцев. Об этом пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, планируется собрать 2,5 тысяч бойцов минимум из трех разных подразделений ВСУ.

Украинское командование формирует полк из бойцов 2-го корпуса «Хартия» (подразделение Национальной гвардии Украины), наемников Бразильского легиона, а также из участников батальона «Шквал». Последний практически полностью состоит из заключенных различных исправительных колоний, в частности из зэков ИК-100 и ИК-43 Харьковской области — там сидят пожизненно осужденные, члены ОПГ и воры в законе», — говорится в посте.

По информации канала, из указанных колоний якобы рекрутировали «почти всех» заключенных.

11 декабря сообщалось, что солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные под Купянск для информационных операций, жалуются на нехватку продовольствия и медикаментов и угрожают командиру. Радиоперехваты указывают, что операция под Купянском оказалась неудачной: военнослужащие оказались в окружении и лишились провизии.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска. По его словам, город находится под контролем Вооруженных сил РФ уже неделю.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.