На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений фронта

Зеленский посетил купянское направление фронта
true
true
true

Украинский президент Владимир Зеленский приехал на купянское направление фронта, которое является одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня купянское направление, наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — сказал он.

По его словам, сейчас чрезвычайно важно добиваться результатов на фронте, поскольку от этого зависит сила украинской дипломатии.

11 декабря сообщалось, что солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные под Купянск для информационных операций, жалуются на нехватку продовольствия и медикаментов и угрожают командиру. Радиоперехваты указывают, что операция под Купянском оказалась неудачной: военнослужащие оказались в окружении и лишились провизии. Сообщается, что трудности с логистикой и материально-техническим обеспечением стали одной из причин напряженности среди личного состава.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска. По его словам, населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил РФ уже неделю.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами