Украинский президент Владимир Зеленский приехал на купянское направление фронта, которое является одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня купянское направление, наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — сказал он.

По его словам, сейчас чрезвычайно важно добиваться результатов на фронте, поскольку от этого зависит сила украинской дипломатии.

11 декабря сообщалось, что солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные под Купянск для информационных операций, жалуются на нехватку продовольствия и медикаментов и угрожают командиру. Радиоперехваты указывают, что операция под Купянском оказалась неудачной: военнослужащие оказались в окружении и лишились провизии. Сообщается, что трудности с логистикой и материально-техническим обеспечением стали одной из причин напряженности среди личного состава.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска. По его словам, населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил РФ уже неделю.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.