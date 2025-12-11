Путин объяснил стратегическое значение перехода Северска под контроль ВС России

Путин: успех в Северске приближает новое наступление на других направлениях

Переход Северска в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль Вооруженных сил (ВС) России приближает новое наступление на других направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), передает сайт Кремля.

«Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил российские войска за взятие населенного пункта.

9 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что ВС России завершили освобождение Северска. По данным журналистов, под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска.