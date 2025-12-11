На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил стратегическое значение перехода Северска под контроль ВС России

Путин: успех в Северске приближает новое наступление на других направлениях
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Переход Северска в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль Вооруженных сил (ВС) России приближает новое наступление на других направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), передает сайт Кремля.

«Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил российские войска за взятие населенного пункта.

9 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что ВС России завершили освобождение Северска. По данным журналистов, под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами