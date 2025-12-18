Герасимов: под контроль РФ в 2025 году перешло свыше 6,3 тыс. кв. км в зоне СВО

Под контроль Вооруженных сил РФ в 2025 году перешло свыше 6,3 тыс. кв. км в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

«Всего в 2025 году российскими ВС освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6 300 кв. км территории», — сказал он.

Всего с начала СВО под контроль российской армии перешли территории, площадь которых составила порядка 94 тыс. квадратных метро.

Герасимов сообщил, что потери Украины в живой силе составили около 500 тыс. человек, а также 6,5 тыс. танков и бронемашин.

Он также заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) хотят затянуть боевые действия на Украине, чтобы истощить Россию. Западные лидеры стремятся нарастить военные расходы и активизировать милитаризацию общественного уклада в регионе.

Герасимов добавил, что коллективный Запад является основным источником роста военных угроз безопасности России.

