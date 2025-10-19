«Соглашения приостановлены». Сирия сделала заявление по военным базам России

Базирование авиации ВС РФ на аэродроме Джейрах в Сирии, 2023 год

МИД Сирии: мы ведем с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада

Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений, заявили в МИД арабской республики. Однако накануне сирийский лидер Ахмед аш-Шараа заверял, что будет соблюдать все прошлые договоренности. Сейчас МИД Сирии работает над преодолением последствий прежней дипломатии, которую называет «шантажом», утверждает Reuters. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на переговорах в Кремле поднимались вопросы не только о будущем российских военных баз в Сирии, но и о судьбе бывшего президента Башара Асада. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сирия ведет переговоры с Россией по пересмотру действующих соглашений о двустороннем сотрудничестве. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria, комментируя российско-сирийские отношения после переговоров в Москве.

«Существовали соглашения с предыдущим режимом, и, конечно, мы их не приняли, они были приостановлены.

К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений», — отметил он.

Несмотря на то что Сирия перестраивает свои международные отношения на новой основе, учитывающей национальные интересы, взаимодействие с Россией развивается постепенно, подчеркнул аш-Шибани. МИД Сирии работает над преодолением последствий прежней дипломатии, которую он назвал «шантажом».

15 октября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и временного президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, они продлились 2,5 часа. Это был первый очный контакт двух лидеров после смены власти в Сирии. Совместного заявления для СМИ не последовало.

Однако сирийский президент аш-Шараа в ходе переговоров подчеркнул, что Дамаск с уважением ко всем соглашениям с Москвой, которые были подписаны в прошлые годы. Кроме того, сирийский лидер заявил российскому коллеге, что он «будет соблюдать все прошлые соглашения, заключенные между его страной и Москвой», узнало агентство Reuters.

Судьба Асада

Глава МИД Сирии аш-Шибани в своем интервью заявил, что между Москвой и Дамаском поднимался вопрос о судьбе экс-президента Сирии Башара Асада, которого свергли в 2024 году. По информации Reuters, аш-Шараа на переговорах с Путиным собирался потребовать выдачи Асада, чтобы провести над ним суд. Асада обвиняют по делу о «предполагаемых преступлениях против сирийцев».

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал это сообщение комментировать на брифинге:

«По Асаду — здесь нам нечего сообщить в этом контексте».

В конце сентября сирийский суд выдал ордер на арест Асада, которому российские власти предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера». По данным агентства SANA, ордер был выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году». Тогда в городе прошли антиправительственные акции.

Немецкая газета Die Zeit утверждает, что в настоящее время Асад вместе с семьей проживает в «Москва-Сити».

Будущее военных баз

Вопрос о размещении российских баз на территории Сирии также стал «предметом переговоров и переосмысления их роли», подчеркнул глава МИД Сирии аш-Шибани. По его словам, необходимо решить, «каким будет российское присутствие, если оно останется».

Песков подтвердил, что вопрос о судьбе российских военных баз на территории Сирии действительно поднимался на переговорах Путина и аш-Шараа. Других подробностей он не сообщил. Как пишет «Коммерсантъ»,

Дамаск запросил у Москвы военно-техническую помощь, а взамен гарантировал сохранение российских военных объектов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва и Дамаск «в закрытом режиме» обсуждают судьбу дальнейшего присутствия российских сил на территории республики.

«Обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в Сирийской Арабской Республике, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов. Естественно, такого рода вопросы и контакты проводятся в закрытом режиме», — отметила дипломат на брифинге.

Россия владеет в Сирии двумя военными объектами — авиабазой «Хмеймим» возле города Джебла в провинции Латакия и пунктом материально-технического обеспечения ВМФ РФ в городе Тартус. 19 декабря 2024 года Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва предложила использовать свои военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

27 декабря сообщалось, что новые сирийские власти пока не планируют разрывать соглашения, по которым Москва использует базы в Латакии и Тартусе.