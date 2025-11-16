Министр обороны Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске

Глава минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщается на странице сирийского ведомства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ходе встречи обсуждались вопросы сферы военного сотрудничества и усиление координационных механизмов, которые служат общим интересам и следуют стремлениям двух стран», — говорится в публикации.

До этого Министерство иностранных дел России не подтвердило информацию о прибытии российской, американской и турецкой делегаций в Дамаск для обсуждения вопросов безопасности.

16 ноября информацию о встрече опубликовал со ссылкой на источники телеканал Al Arabiya.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обстоятельно обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Речь шла в том числе о ситуации в секторе Газа в связи с реализацией соглашения о прекращении огня в регионе. Лидеры также обсудили ядерную программу Ирана и содействие стабилизации в Сирии.

Ранее Турция спустя 13 лет назначила посла в Дамаске.