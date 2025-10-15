В Кремле завершились переговоры Путина и лидера Сирии

Переговоры Путина и аш-Шараа продолжались более двух с половиной часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа завершились, продлившись более двух с половиной часов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Переговоры лидеров двух стран начались в узком составе в 14:15 мск в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Около 16:00 мск Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе.

В ходе переговоров Путин заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он отметил, что РФ никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств так или иначе затронут вопросы, связанные с дальнейшей судьбой российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

При этом агентство Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник сообщило, что аш-Шараа во время встречи с Путиным намерен потребовать выдачи бывшего президента республики Башара Асада. РФ после смены власти в Сирии предоставила экс-лидеру страны убежище «из соображений гуманитарного характера», а в сентябре текущего года сирийский суд выдал ордер на его арест.

Ранее аш-Шараа заявил о желании новых властей Сирии перезапустить отношения с Россией.