В МИД России рассказали о работе российских военных баз в Сирии

Российские военные базы в Сирии продолжают функционировать, выполняя стабилизирующую функцию в регионе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с RTVI.

«Я вам скажу очень просто, наверное, — то, что мы уже говорили: мы считаем, что эти базы и российское военное присутствие в том числе имеют стабилизирующую роль с точки зрения ситуации в Сирии и за ее пределами в целом в регионе», — сказал дипломат.

Вершинин отметил, что военные базы в настоящий момент работают и вносят стабилизирующий вклад в общую ситуацию на Среднем Востоке. По его словам, объекты также могут быть использованы для поступления и обработки гуманитарной помощи, направленной в Сирию по разным каналам.

15 октября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и временного президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Это был первый очный контакт лидеров двух стран после смены власти в Сирии.

После этого МИД Сирии сообщил, что республика ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе бывшего сирийского президента Башара Асада. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria рассказал, что Сирия ведет переговоры с Россией по пересмотру действующих соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Ранее министр обороны Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске.