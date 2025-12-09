Times of Ukraine: более 70% Киева осталось без электроэнергии

Значительная часть Киева осталась без электроснабжения в результате масштабных отключений. Об этом сообщает украинское издание Times of Ukraine в своем Telegram-канале.

По данным издания, без электричества оказалось более 70% территории столицы Украины.

Как заявил 9 декабря директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, Украина исчерпала возможности для восстановления энергообъектов после ракетных ударов, запасов оборудования хватит лишь на 2-3 обстрела.

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупредил, что отключения света на Украине будут продолжаться всю зиму, однако могут закончиться лишь в апреле.

29 ноября часть Киева осталась временно без теплоснабжения. Подача тепла не осуществлялась для части потребителей в Подольском, Оболонском, Святошинском и Шевченковском районах города.

Ранее Василий Небензя заявил, что удары по энергетической инфраструктуре продвигает Владимир Зеленский.