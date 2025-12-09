Харченко: у Киева осталось ресурсов на ремонт энергообъектов еще на 2-3 обстрела

Украина исчерпала возможности для восстановления энергообъектов после ракетных ударов, запасов оборудования хватит лишь на 2-3 обстрела. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает «Страна.ua».

По словам эксперта, у страны также отсутствует возможность закупки нового оборудования, поэтому в ближайшей перспективе энергетики не смогут оперативно восстанавливать повреждённые объекты.

До этого военный эксперт Виталий Киселев заявлял, что точечные удары Вооруженных сил России могут в ближайшее время полностью вывести из строя украинскую энергетическую систему.

9 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие при помощи боевых самолетов, ударных дронов, ракет и артиллерии ударили по объектам военной промышленности и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее в СВР заявили о подготовке Киевом новой схемы воровства денег Запада.