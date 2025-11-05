Под Красноармейском (украинское название Покровск. — прим. ред.) началась массовая сдача в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Все попытки вырваться из котла ВС РФ провалились», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, наибольшее скопление окруженного противника — в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На оккупированной территории проводят зачистку российские артиллеристы, миномётчики и БПЛА.

По мнению авторов поста, у украинской стороны не получается вырваться из окружения, поскольку за прошедшие сутки было провалено свыше десяти попыток прорвать оборону России. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

В публикации подчеркивается, что российские военнослужащие уверенно забирают Покровск.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не говорит правду о ситуации в Покровске (российское название Красноармейск) и Купянске.

5 ноября в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска. Операции проводились в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в частном секторе и восточной части Центрального района.

