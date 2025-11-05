На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска отразили более 10 атак ВСУ у Красноармейска

МО РФ: группировка «Центр» отразила 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили 12 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что бойцы Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике восьми бригад украинских войск в ДНР и Днепропетровской области. Штурмовые группы 2-й и 51-й армий, в свою очередь, продолжили уничтожать военнослужащих ВСУ, попавших в окружение в Красноармейске. Операции проводились в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в частном секторе и восточной части Центрального района.

«Продолжается наступление в северном направлении. Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР, освобождены 24 здания», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что российские военные пресекли попытку солдат ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске. Более того, подразделения 5-й мотострелковой бригады и 51-й армии ВС РФ освободили 19 зданий в Димитрове (Мирнограде) в ДНР и сейчас продвигаются к микрорайону Западный.

«В зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 470 военнослужащих», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что ВСУ также лишились девяти автомобилей, шести боевых бронированных машин и одного артиллерийского орудия.

Ранее журналисты сообщили, что на Украине начали готовить население к сдаче Покровска.

