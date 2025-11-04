Нардеп Безуглая: Зеленский говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске

Президент Украины Владимир Зеленский не говорит правду о ситуации в Покровске (российское название Красноармейск) и Купянске. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите», — написала она, подчеркнув, что в любой ситуации можно найти альтернативную информацию.

При этом Безуглая отметила, что уважает Зеленского, несмотря на все проблемы в стране.

На прошлой неделе Минобороны сообщило о приказе президента России Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные соединения ВСУ.

Ведомство заявило, что готово прекратить боевые действия на 5-6 часов для обеспечения доступа журналистов в эти районы. Украинская сторона инициативу отвергла.

Ранее Минобороны показало кадры солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Красноармейске.