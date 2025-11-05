Военкор Коц рассказал о критической ситуации для ВСУ в Красноармейске ДНР

Российские войска продолжают наступление в Красноармейске (Покровск — украинское название) в Донецкой народной республике, контролируя местность и логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, ресурсы противника истощаются, Вооруженные силы России уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город. Журналист утверждает, что под контролем ВСУ сейчас остаются лишь несколько улиц в северной части Красноармейска.

Коц добавил, что украинская сторона оценивает ситуацию как критическую.

5 ноября в министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска. Операции проводились в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в частном секторе и восточной части Центрального района.

Ранее журналисты сообщили, что на Украине начали готовить население к сдаче Покровска.