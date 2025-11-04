Путин заявил о начале разработки следующего поколения ракет с ядерными двигателями

Российские конструкторы начали разрабатывать следующее поколение крылатых ракет с ядерными двигателями, которые будут способны развивать скорость, превосходящую скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», — сказал Путин на церемонии награждения разработчиков ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон».

До этого он заявил, что разработка «Посейдона» и «Буревестника» имеет историческое значение для россиян и обеспечит стратегический паритет на десятилетия вперед.

По его словам, 21 октября в зоне испытаний «Буревестника» постоянно находился разведывательный корабль НАТО. Российские военные не мешали его работе. «Пусть посмотрят», — отметил Путин.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, когда «Сармат» встанет на боевое дежурство.