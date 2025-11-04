Путин оценил значение «Посейдона» и «Буревестника»

Разработка «Посейдона» и «Буревестника» обеспечит стратегический паритет на десятилетия вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты и беспилотного подводного аппарата, пишет РИА Новости.

«Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа. Для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. Можно смело сказать, на весь XXI век», — сказал Путин.

По его словам, 21 октября в зоне испытаний «Буревестника» постоянно находился разведывательный корабль НАТО. Российские военные не мешали его работе. «Пусть посмотрят», — отметил Путин.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

