Путин высказался о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника»

Путин: разведывательный корабль НАТО находился в зоне испытаний «Буревестника»
В зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник» постоянно находился разведывательный корабль НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков снаряда и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», передает сайт Кремля.

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — сказал глава государства.

4 ноября Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона». По словам президента, их разработка имеет важное значение для безопасности России и стратегического паритета на десятилетия вперед.

26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона».

