«Летающий Чернобыль»: как в мире отреагировали на испытания новой ракеты «Буревестник»

Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем».

Испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем было выполнено в полном соответствии с международными обязательствами России, заявил представитель МИД РФ Константин Воронцов в ходе заседания «первого комитета» (эта структура в рамках ООН занимается вопросами разоружения и международной безопасности). Генеральной ассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — сказал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.

Об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 26 октября. По его словам, ракета находилась в воздухе 15 часов, преодолев за это время 14 тысяч километров. Место действия не раскрывалось, однако агентство Reuters со ссылкой на норвежских военных уточняло, что запуск проходил на архипелаге Новая Земля.

В НАТО не ожидали, что у России есть «Буревестник»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Вашингтон «не играют в игры» друг с другом, а у берегов России находится американская атомная подводная лодка.

«У нас есть лучшая в мире атомная подлодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры» , — ответил Трамп в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета.

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» не должны сказаться на взаимодействии России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном», — сказал он.

Власти Китая отреагировали очень сдержанно.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал журналистам представитель китайского МИД Го Цзякунь.

Депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн в комментарии для «Известий» отметил, что запуск «Буревестника» вызвал тревогу у стран Запада, поскольку он демонстрирует боеспособность российской армии.

«Очевидно, многие в странах НАТО не ожидали, что Россия имеет эту ракету», — сказал он.

Линдеманн выразил надежду, что руководство Североатлантического альянса и правительство ФРГ попытаются переосмыслить свои действия и примут решение о сокращении финансирования Киева «хотя бы до уровня, при котором никакая территория России больше не сможет подвергаться атакам со стороны Украины с применением оружия НАТО».

«Буревестник» — это «маленький летающий Чернобыль»

Reuters отмечает, что запуск «Буревестника» — это послание о том, что РФ остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял Трамп. Агентство указывает, что в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.

Американская телекомпания CNN обратила внимание, что испытания «Буревестника» прошли на той же неделе, когда стало известно о срыве или переносе саммита президентов РФ и США , а Белый дом ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

Телеканал Euronews сообщил, что многие западные эксперты относятся к «Буревестнику» скептически, отмечая, что ядерный двигатель ракеты может оказаться «крайне ненадежным», сложным в обращении и представлять угрозу окружающей среде.

С подобными утверждениями выступила The New York Times. Эксперт по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис заявил газете, что «Буревестник» — это «маленький летающий Чернобыль», который будет «дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями» .

Британская газета The Independent пояснила, что ядерная силовая установка ракеты позволяет ей находиться в воздухе гораздо дальше обычного, так как традиционные турбореактивные или турбовентиляторные двигатели неизбежно ограничены запасом топлива. Подобное преимущество позволит «Буревестнику» оставаться в полете до нескольких дней и «зависать» на длительное время перед тем, как поразить цель.

«Мы не играем в игры»: Трамп пригрозил атомной подлодкой после испытания «Буревестника» Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «не играет в игры» с Москвой и что у берегов... 27 октября 12:28

Военный эксперт Дмитрий Корнев в интервью kp.ru назвал предполагаемую мощность новой российской ракеты «Буревестник».

«Исходя из габаритов, сложности и цены, можно предположить, что ракета должна нести заряд мегатонного класса. Одна мегатонна — это, условно, минус четверть Нью-Йорка », — рассказал специалист.

Он не исключил, что боевые возможности «Буревестника» были продемонстрированы, чтобы «призвать США вернуться к мирным переговорам, которые они пока игнорируют».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС высказал мнение, что европейские лидеры не обладают реальной информацией о «Буревестнике», поскольку у них нет качественной разведки.

«Поэтому на большее, чем воспроизводить нарративы из американских посольств, они [не способны]. Поэтому про «Буревестник» они просто ничего не знают и ничего не понимают. Когда поймут, наверное, будет уже поздно», — сказал Картаполов.

Военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью «Взгляду» заявил, что двигатель ракеты, помимо неограниченной дальности, позволяет ей приближаться к цели с любого направления. Это заставит США значительно увеличить военные расходы, поскольку раньше Вашингтон выстраивал оборону, ориентируясь на потенциальный удар с Северного полюса — однако теперь ему придется выстраивать полноценную круговую защиту.