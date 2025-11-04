Путин рассказал, когда «Сармат» встанет на боевое дежурство

Путин: системы с ракетой «Сармат» поставят на боевое дежурство в 2026 году

Системы с ракетой «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем — уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», — сказал глава государства.

Комплекс «Сармат» оснащен тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, вес одного снаряда которой превышает 200 тонн. Дальность ее полета достигает 18 тысяч километров. По данным Минобороны, ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.

Первые успешные испытания «Сармата» прошли в апреле прошлого года. В Минобороны отмечали, что это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Путин тогда подчеркнул, что данное вооружение обеспечивает безопасность России от внешних угроз.

Ранее Путин сравнил мощность «Посейдона» и ракеты «Сармат».