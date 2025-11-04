В Нижегородской области после атаки БПЛА выявили повреждение жилых домов

Четыре жилых дома в Нижегородской области получили повреждения в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Глеб Никитин.

«Повреждения получили три частных и один многоквартирный дома», — рассказал он.

Никитин подчеркнул, что в настоящее время на местах происшествий работают сотрудники профильных служб. Предварительно, никто не пострадал.

Утром 4 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над регионами страны сбили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее количество целей — 40 — перехватили в Воронежской области. В Нижегородской области отразили атаку 20 дронов, в Белгородской области — 10. Еще шесть беспилотников уничтожили в Курской области, четыре — в Липецкой области, по два — в Волгоградской области и Башкирии, один — в Саратовской области.

Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, два украинских БПЛА пытались нанести удары по промышленному комплексу Стерлитамака. Обломки сбитых дронов упали на территории промышленной зоны, никто из людей не пострадал.

Ранее в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали два человека.