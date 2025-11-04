На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области после атаки БПЛА выявили повреждение жилых домов

Никитин: обломки БПЛА повредили четыре жилых дома в Нижегородской области
true
true
true
close
Reuters

Четыре жилых дома в Нижегородской области получили повреждения в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Глеб Никитин.

«Повреждения получили три частных и один многоквартирный дома», — рассказал он.

Никитин подчеркнул, что в настоящее время на местах происшествий работают сотрудники профильных служб. Предварительно, никто не пострадал.

Утром 4 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над регионами страны сбили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее количество целей — 40 — перехватили в Воронежской области. В Нижегородской области отразили атаку 20 дронов, в Белгородской области — 10. Еще шесть беспилотников уничтожили в Курской области, четыре — в Липецкой области, по два — в Волгоградской области и Башкирии, один — в Саратовской области.

Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, два украинских БПЛА пытались нанести удары по промышленному комплексу Стерлитамака. Обломки сбитых дронов упали на территории промышленной зоны, никто из людей не пострадал.

Ранее в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали два человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами